Obce si hledají cestu k větrníkům. Rezervovaný výkon pro ně překoná Temelín

V Česku roste zájem o výstavbu větrných parků. Mezi investory patří hlavně obce, které se snaží i v návaznosti na rozvoj komunitní energetiky o větší soběstačnost ve výrobě elektřiny. Dokládají to data distributorů, kteří vnímají nebývalý zájem o rezervaci výkonu větrníků do soustavy.

Distributorům se tak letos sešly žádosti o připojení větrných elektráren do sítě o velikosti 3804 MW. To zhruba odpovídá 1,75 instalovaného výkonu jaderné elektrárny Temelín. K listopadu 2023 bylo k distribuční soustavě ČEZ připojeno 96 větrných elektráren s celkovým výkonem 329 MW. Vloni přitom v Česku nevznikla ani jediná.

Na zvýšený zájem o investice do výroben elektřiny z větru má vliv také dotační podpora od státu a zjednodušení povolování staveb, které v minulosti mohlo trvat až 10 let. „Měníme pravidla, zkracujeme povolovací proces a je jasné, že obecný zájem na instalaci větrných elektráren už je a bude kontinuální. To situaci pomůže,“ říká předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.