„Objednali jsme dvakrát víc piva.“ Hospody čekají rekordní fotbalové tržby

V Praze se to dnes jen hemží vínovými a fialovými fotbalovými dresy. Tisíce fanoušků anglického fotbalového klubu West Ham United a italského Fiorentine se vydaly do Prahy, aby buď na vlastní oči, nebo na obrazovce viděly hrát svůj oblíbený tým.

Podle odhadů do Prahy přijelo asi dvacet tisíc Britů a deset tisíc Italů. Fortuna Arena, kde se zápas dnes večer hraje, jich však pojme maximálně osmnáct tisíc. Na Letenské pláni proto vyrostla fanzóna, ve které mohou utkání sledovat příznivci West Hamu, na pražském Výstavišti vznikl areál zase pro italské fanoušky. V britské části se očekává účast až 25 tisíc lidí, Italové odhadují maximálně čtyři.

Potvrzuje to i jeden z hostů, Toby, který do Prahy z Londýna vyrazil se skupinou přátel. „Přijeli jsme už v pondělí, od té doby jsme prakticky pořád někde v hospodě, máte tady extrémně levné pivo,“ směje se s tím, že pokud dnes zápas Britové nevyhrají, porazí Italy aspoň v pití.

„Přijeli jsme včera ráno, jestli půjdeme pít, záleží na tom, jestli bude co slavit. Pokud prohrajeme, tak asi půjdeme spát. Jsme docela unavení z procházení města,“ říká Luis, jeden z fanoušků Fiorentiny.

Ani v italské fanzóně na pražském Výstavišti přípravu nepodcenili… s kurzem 22 Kč za euro by byli v ČNB víc než spokojení.

„Zatím sem chodí lidi spíš na obědy, ale pro Italy tady bude extrémně levné pivo, takže předpokládáme, že budeme mít plno,“ říká jeden ze zaměstnanců. Zákazníky by jim mohlo přilákat i to, že je zde pivo v porovnání s fanzónou o něco levnější.

V samotném areálu fanzóny už teče pivo plným proudem. V každém ze tří velkých stanů mají pro fanoušky přichytáno asi sedmdesát velkých sudů piva, obsluha očekává, že se vypije vše. Další sudy mají v šesti menších stanech, kde si návštěvníci mohou dát i koktejly či skleničku vína. Fanoušků by sem mělo zamířit něco okolo čtyř tisíc.

„Jen my v našem stánku máme sto dvacet velkých sudů, klidně si to spočítejte. Předpokládám, že podobný počet mají i v ostatních stáncích. Určitě se to vypije všechno, těch lidí má přijít opravdu hodně,“ říká výčepní od jednoho z letenských stánků a dodává, že tvrdý alkohol se zde spíš pít nebude.