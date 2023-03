Česko navrhlo Bruselu, jak překopat energetický trh

Řešení by se týkala celé Evropské unie, neboť energetické soustavy v jednotlivých zemích jsou navzájem propojeny. Kritici agresivní revize energetiky však podle agentury Bloomberg tvrdí, že příliš velké zásahy do trhu by mohly narušit toky energií v celé Evropě, krátkodobě vyčerpat likviditu trhu a potenciálně odradit od rozšiřování obnovitelných zdrojů energie. Proto by se podle nich nemělo do trhu zasahovat ukvapeně, aby nakonec reformy neměly opačný efekt a nezničily by dosavadní fungování trhu.