Opravit, nezničit. Brusel se pustil do reformy trhu s energiemi

A má to i další háček. EU musí aktuálně řešit také možnost, že by se takzvaný zelený průmysl, tedy odvětví zaměřující se na výrobu či poskytování produktů podporujících kvalitu životního prostředí, mohl sbalit a přesunout se do USA nebo Číny. Podle Mezinárodní energetické agentury jsou totiž referenční ceny plynu v Evropě sedmkrát vyšší než v USA, zatímco ceny elektřiny jsou třikrát vyšší než v Číně.

Mezi takové nástroje patří například rozšíření smluv s pevně danou cenou. To by podle diplomatů obeznámených s problematikou mohlo rovněž urychlit zavádění čisté energie v souladu s ambiciózní evropskou klimatickou strategií Green Deal, informuje Bloomberg.

Podle současného uspořádání trhu s elektřinou v EU určuje cenu veškeré energie, která se prodává na trhu, cena posledního zdroje nutného k udržení stability soustavy – tedy plynu. To znamená, že jsou to hlavně spotřebitelé, kteří nesou tíhu omezení dodávek z Ruska do Evropy po ruské invazi na Ukrajinu. Co víc, současné faktury spotřebitelů nezohledňují rostoucí podíl obnovitelných zdrojů s nízkými náklady, jako jsou větrné elektrárny, které v důsledku toho mohou prodávat s velkými maržemi.