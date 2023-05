Odborář: Lidé už přišli o třetinu mzdy a přijdou o další

ČNB zvýšila odhad celoroční inflace, podle ní dosáhne průměrně 11,2 procenta. Ještě v únoru přitom očekávala 10,8 procenta. Oznámil to guvernér ČNB Aleš Michl. Podle místopředsedy ČMKOS Víta Samka odnášejí zaměstnanci nečinnost radních centrální banky.

Ti přes stále vysokou inflaci od loňského léta drží základní úrokovou sazbu na stejné hladině, na sedmi procentech.

Mzdy by podle Samka měly růst cen dohánět rychleji. „Uvidí se, jaká bude inflace. Podle toho bude v kolektivním vyjednávání narůstat tlak na vyrovnání tohoto poklesu reálných mezd,“ uvedl. Ne všechny firmy však budou na zvyšování mezd mít.

Lze očekávat vyšší tlak na zvýšení mezd?

Samozřejmě lze očekávat větší tlak na mzdy. Zaměstnanci si nenechají líbit, že ČNB a česká vláda budou na inflaci kašlat a oni by to měli zaplatit. Bývalí členové bankovní rady se diví, že ČNB nezvyšuje sazby. Považují to za hrubou chybu. Proč by to zaměstnanci měli odnášet? Místo aby se inflace blížila k inflačnímu cíli, tedy dvěma procentům, tak bude mnohem vyšší.

Foto: Profimedia.cz Vít Samek, místopředseda největší odborářské organizace v Česku.

Budou firmy na tlak na vyšší mzdy slyšet?

Zvyšují je už dnes. Sice se zaťatými zuby, ale na trhu je boj o zaměstnance. Kdo nebude zvyšovat platy, přijde o své kvalitní lidi. ČNB spolu s vládou dusí české podnikání, to je pro ně ostudná vizitka.

Takže původní předpoklad, že letos porostou mzdy v průměru o sedm procent, už neplatí. Bude to o víc, třeba až o desetinu?

Uvidí se, jaká bude inflace. Podle toho bude v kolektivním vyjednávání narůstat tlak na vyrovnání tohoto poklesu reálných mezd. Lidé už přišli o třetinu mzdy za dva roky a přijdou o další. Copak se s tím dá žít?

Některé automobilky nedávno navýšily mzdové tarify o více než desetinu. Nejen Škoda Auto, ale i jiní v sektoru. Přidají se i další odvětví?

Musíme to dát do kontextu s výsledky. V automobilovém sektoru jsou lepší výsledky, než se očekávalo. Automobilky vědí, že se musí postarat o své zaměstnance, budou je potřebovat. Čeká je velká transformace na elektromobilitu, je tam velký konkurenční boj. Tam, kde se tak dobře nedaří, nebudou růsty tak velké. Růst mezd nelze slepě kopírovat, řada firem na zvyšování mezd má, jiné na to nemají.

Nezamotáme se tím ale do tzv. do mzdově-inflační spirály, před kterou varují někteří radní centrální banky ?