Odmítají práci načerno a chtějí volno. Mladí zlepšují trh práce i pro starší

Pracovní trh prožívá příchod mladých lidí, kteří jsou mnohem sebevědomější než dřívější uchazeči. Chtějí dělat práci, která jim dává smysl, poskytne jim důstojné pracovní podmínky a zároveň jim dá dostatek času a peněz na jejich osobní život včetně třeba delších pracovních pauz na tvůrčí osobnostní rozvoj (tzv. sabatikl). Pro ročníky z generace X (narozeni 1965–1986) to může být nepochopitelné a může je to i zlobit.

„Několik mladých lidí v mém oboru si jen po pár letech práce vyjednalo sabatikl s tím, že jsou vyčerpaní a musí si odpočinout. Prostě na několik měsíců zmizí a budou si cestovat a nabírat síly. Hodně mě naštvalo, o jaké únavě to mluví, když nikdy nepracovali zdaleka tolik jako my, a ještě ani nemají rodiny a my musíme zvládat obojí. Navíc chtějí za svou práci víc peněz, než bychom si dovolili říci my,“ rozčiluje se Petra K. z Libereckého kraje.