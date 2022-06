Ukrajinky zatřásly českým trhem práce

Každý druhý zaměstnavatel hlásí, že nemůže sehnat vhodné zaměstnance. Zní to jako špatná zpráva, ale pro české podniky je to vlastně úleva. V letech 2018 až 2021 se totiž potýkaly s ještě větší nouzí – tehdy nové kolegy hledalo více než 60 procent firem a oproti loňsku pak problém s hledáním vhodných lidí klesl téměř o čtvrtinu.

„Částečným vysvětlením může, po opětovném zrychlení pohybu lidí na trhu práce po odeznění pandemie, být i zapojení ukrajinských uprchlíků do trhu práce, kteří pomohli zaplnit neobsaditelná pracovní místa v průmyslu, logistice, gastronomii nebo zemědělství,“ vysvětluje nový posun generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Ukrajinky, které prchly do Česka i se svými dětmi kvůli válce v jejich zemi a našly si zde práci, tak pomohly vyztužit českou ekonomiku.

Z průzkumu, do něhož se zapojilo 518 zaměstnavatelů v Česku různých velikostí, oborů a umístění v regionu, vyplývá, že 38 procent zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 17 procent předpokládá jejich snížení, 38 procent nepočítá s žádnými změnami a zbytek neví.

Čistý index práce (neočištěný od sezonních výkyvů), jenž ukazuje rozdíl mezi podílem firem, které hodlají nabírat nové zaměstnance, a těmi, jež je plánují propouštět, skončil pro třetí čtvrtletí roku 2022 nebývale příznivě – ve výši 21 procent. Tak vysoký nebyl nikdy po celých 15 let, co ho skupina v naší zemi sleduje.

Co za tak velkým optimismem stojí, naznačuje další průzkum náborové firmy, který v květnu monitoroval aktuální nedostatek zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. S problémy při obsazování volných pracovních pozic se v Česku potýká téměř polovina společností.

Nejvíce se s nedostatkem talentů potýkají velcí zaměstnavatelé, kde hlásí podobné problémy téměř šest firem z deseti. Nejmenší problémy s hledáním vhodných kolegů mají naopak mikrofirmy, kde tyto potíže řeší zhruba jen čtyři firmy z deseti. Nejhůře se hledají firmám lidé do IT, výroby a dopravy a logistiky a dále do prodeje a marketingu, administrativy a personalistiky.