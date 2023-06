Pilulka: Výpadky některých léků jsou vážné a zhoršuje to panika

Trh s léky je rozkolísaný. Část výrobních kapacit chtějí farmaceutické firmy přesunout zpátky do Evropy. V některých položkách je situace s nedostatkem léků závažná, vidíme to i v naší síti kamenných lékáren, říká Petr Kasa, spolumajitel Pilulky.

„Jestli Česko ve věci léků dělá všechno, co může, je strašně těžká otázka, je to práce farmaceutických firem, zdravotních pojišťoven, politické reprezentace. A hledat viníka v tomhle nemá moc smysl. Ale rozhodně jsem přesvědčen, že čím ten systém bude transparentnější a lidé do něj uvidí, tím bude nervozita lidí menší,“ je přesvědčen.

„V celkových číslech to rozhodně není tak závažné. Například u těch dětských sirupů to spíš bylo tak, že lidé se předzásobili, báli se. Byl to takový signál strachu ve společnosti. A jestli tomu něco pomáhá, tak je to digitalizace a lepší predikování spotřeby. A to my umíme.“