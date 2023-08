Pojišťovna: Stačí nám čestné prohlášení, peníze za shořelé kufry už lidé mají

„Buď jsme jim našli ubytování v jiné části ostrova, nebo jsme jim pomohli najít dopravu zpět do Česka, případně jsme jim radili, jak mají v případě evakuace postupovat, protože to často nevěděli,“ popsal v rozhovoru pro SZ Byznys. „Máme nasmlouvány partnery po celém světě, to znamená, že využíváme informace od lokálních poskytovatelů asistenčních služeb, kteří mají informace přímo z toho místa. Ne vždy to bylo lehké, ale klienty se nám podařilo dostat do bezpečí,“ dodal.