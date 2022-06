Pracovat jen čtyři dny? Lákavé, ale nebude to pro flákače, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o firmách, které zavedly čtyřdenní pracovní týden.

Zdeněk Krzák: Pracoval jsem pro firmu, kde nedrželi lidi, kteří jim vydělali méně než 350 tisíc $/rok. Po nějakém čase se moje efektivita dostala na úroveň, že jsem to překročil za čtyři dny v týdnu, později jsem dělal v zimě 4 dny, v létě tři dny. Přínos pro firmu byl 500 tisíc $/rok, všichni byli spokojení.

Tomáš Zámečník: Lidská přirozenost je v tom, že když je pracovní týden pětidenní, tak efektivita je čtyřdenní, Když bude pracovní týden čtyřdenní, tak bude efektivita třídenní. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že je to jinak.

Michal Poliach: Já jsem ze světa, kde velmi snadno jeden člověk udělá práci za deset lidí (není potřeba dvacet rukou nebo dvacet nohou – jednoduše čím chytřejší a zkušenější, tím lepší rychlejší a efektivnější řešení). A v takovém světě, když položím neschopného a nemotivovaného vedle schopného a motivovaného, poměr práce může být klidně 50:1 velice, velice snadno. A ten poměr je částečně kvůli znalostem a inteligenci, ale z velmi velké části je jen a pouze otázkou motivace. Samozřejmě dostat každý týden jeden den volna navíc je silná motivace, ale čím jsem si nevyvratitelně jistý: motivovaný člověk předvádí výrazně vyšší výkon než ten nemotivovaný.

Oldřich Čubr: Tohle si dovolí pouze tzv. nevýrobní firmy. Ostatní musí splnit zakázky a ono se to prostě samo nevyrobí. Vidím to ve Francii.

David Holman: Upřímně? Moje práce mě docela baví a popravdě bych o zkrácení pracovního týdne ani nestál. Takhle si volna více vážím a více si ho taky užiju.

Irena Pázlerová: Jak dlouho to nadšení z 4 pracovních dní vydrží? Za chvíli zevšední a budeme tam, kde jsme. Stejné to bylo i s 5 místo 6. A co nepřetržité provozy? Třeba krávy budou žrát jen 4 dny v týdnu? Nebo rostliny budou chtít péči pouze 4 dny? A což popeláři, pošťáci?

Jaroslav Schwarz: Dovedl bych si to představit. Zřejmě by se ty čtyři dny muselo dělat 10 hodin, ale jeden den volna by za to zcela jistě stál. A další benefit je, že by odpadla jedna jízda do a z práce. Což je jistě nezanedbatelná úspora času, peněz, paliva.

Miroslav Jaroš: Konečně snad začíná vítězit rozum. Produktivitu práce už máme dlouho na úrovni, že si zkrácení pracovního týdne můžeme dovolit. Vždyť k poslednímu skutečnému zkrácení pracovní doby došlo naposledy skoro před půl stoletím.

Marek Kukuczka: Četl jsem knihu ve které píšou, že pro člověka je ideální čtyř až pětihodinová práce, kterou samozřejmě stráví 100% nasazením. Takhle nějak fungovaly nebo i fungují slavné celebrity od spisovatelů po státníky nebo vědce. V tom čase dokonale stihnou vše podstatné. V určitých oborech by to však asi nebylo možné – zdravotní ambulance, nepřetržité provozy, dispečeři apod. Naopak pro určité firmy by to mohla být příjemná změna a zkvalitnění života.

Martin Hosnedl: Čtyřdenní pracovní týden – stojí to opravdu za to? Obecně od 90. let produktivita práce stoupá. S tím také stoupá množství lidí, co berou prášky na nemoci spojené s prací (hlavně kvůli tlaku a napětí v práci). Co se tedy stane, pokud by byly jen 4 pracovní dny a vedoucí činitelé, majitelé firem budou chtít mít práci hotovou za kratší čas? Nemyslím si, že je to ideální všude a pro všechny. Pokud to nějaká firma chce, tak ať si to nařídí, ale určitě nezatahovat do toho stát atd.