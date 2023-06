PRE loni vydělala 3,8 miliardy korun, o třetinu více než v roce 2021

Investice společnosti loni směřovaly zejména do distribuční sítě, a to 1,96 miliardy korun. Hlavní část cílila na digitální technologie, PRE tak loni zprovoznila přes stovku chytrých transformačních stanic. V přípravě je dále projekt automatizovaných měřicích systémů. Další část investic s využitím veřejných fondů mířila do dobíjecí infrastruktury. Síť stanic PRE se loni rozšířila o 150 míst na téměř 600.