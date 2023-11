Sam Altman se vrací do role generálního ředitele společnosti OpenAI

Po několika dnech se do vedení americké společnosti pro vývoj umělé inteligence, OpenAI, vrací její zakladatel Sam Altman. Děje se tak poté, co v pondělí média oznámila, že Altman„mění dres“ a přechází do společnosti Microsoft.