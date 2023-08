Šéf Babišova Hartenbergu buduje vlastní investiční firmu. Peníze dá do posiloven

„Na mém působení v Hartenbergu se nic nemění. JJ Capital je firma, v níž plánuji soustředit mé soukromé investice. Jsou to řádově menší projekty, než jaké děláme v Hartenbergu,“ sdělil Janov na dotaz SZ Byznys. Velikost plánovaných investic nekomentoval.

Janovova JJ Capital již podnikla první investiční akce. Na prvním místě je to připravovaný bytový projekt spolu s developerskou firmou JRD v Praze-Uhříněvsi. S touto společností již ostatně investoval do výstavby nových bytů i samotný Hartenberg, a to v lokalitě Císařka v Praze 5.