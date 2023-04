Šéf zbrojařů: Zakázky na munici chtějí čeští výrobci. Banky situaci zdržují

„Minimálně tři největší společnosti, tedy STV Group, Czechoslovak Group a Sellier & Bellot, by ve výběru mohly uspět,“ řekl v rozhovoru Jiří Hynek, prezident české Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. „Snažíme se přesvědčit evropské orgány o tom, že Česká republika umí vyrábět munici a je také schopná ji vyrábět v požadovaném množství.“

„Exportujeme téměř 90 procent naší produkce. Toto by nebylo možné, kdybychom nebyli konkurenceschopní. Musíme si ale uvědomit, že zákulisní lobbing nemá Česká republika tak silný jako třeba Německo nebo Francie,“ řekl šéf tuzemských zbrojařů pro SZ Byznys.

Etický kodex řady bank totiž zakazuje financovat obranný průmysl nebo obecně obchod se zbraněmi. Svá vnitřní pravidla nezměnily ani poté, co na Ukrajině začala válka.

„Ony jedou pořád tu svoji setrvačnou kolej, dávají si do svých etických kodexů, že nepodporují obchod s vojenským materiálem, a pak narážíme na situace, kdy nejsou poskytovány základní bankovní služby firmám obranného průmyslu,“ popsal zkušenosti asociace její prezident. Zaznamenali i případy, kdy se kvůli tomu zakázky pro Ukrajinu zásadně zpožďují.

„Máme zrovna teď konkrétní případ, kdy si ukrajinská strana poslala peníze a nebylo to málo peněz, jednalo se o desítky milionů dolarů, a bylo potřeba nakoupit určité komponenty ze zahraničí. A už 14 dní trvá dohadování s bankou, která odmítá proplatit komponenty. Dodávka stojí, ukrajinská ofenziva je před námi, a jestli to Ukrajinci nedostanou do své ofenzivy, tak těch mrtvých bude podstatně víc,“ uvedl Jiří Hynek.