Školy počítají, kde vezmou na drahé energie. Plynové prázdniny nehrozí

Zvyšování cen energií se promítne také do rozpočtů škol a školských zařízení. Kraje, které zřizují střední školy, a obce, jež mají na starost základní školy a školky, zatím netuší, jak významný bude dopad růstu cen. Už nyní však navyšují rozpočty.

Proti budoucímu růstu se kraj chce pojistit už nyní. Jeho zastupitelé se shodli na navýšení finančních prostředků na dražší energie o čtvrt miliardy korun. „Další posílení prostředků však přirozeně do budoucna nelze vyloučit,“ dodává Šíma.

Minimální hodnotu, pod kterou by neměla teplota ve školních místnostech klesnout, stanovuje vyhláška o hygienických požadavcích na prostory. Třídy tak mohou být vytápěny na 19 stupňů Celsia.

Že ke snížení teploty v zimě opravdu dojde, není vyloučeno. Většina škol topí plynem, jehož dodávky nyní nejsou jisté. Podle návrhu nouzového plánu Evropské komise by veřejné budovy, kam patří i školy, v rámci úspor měly během topné sezony vytápět právě na 19 stupňů.

Některé obce budou muset kvůli rostoucím cenám energií sáhnout do rezerv, nebo osekat rozpočet na jiných místech. „Bude to na úkor jiných výdajů, třeba vybavení škol. Projekty, které už jsou naplánované, ale dají se odložit, se odloží,“ říká starostka obce Sudice a členka Svazu měst a obcí Olga Dočkalová. Například opravy chodníků či stavba nových dětských hřišť se tak možná odsunou na později.

„Zateplují se budovy, kde je to ekonomicky rentabilní. Ve většině budov jsou z důvodu úspory energií vyměněna okna,“ popisuje Ramzer. Ve většině krajů je zateplena více než polovina škol.

Řada z nich však žádná úsporná opatření, jako nová okna, zateplení a podobně stále nemají. Například některá mníšecká školská zařízení zateplená jsou, jiná ne. „Budeme muset využívat všechny místnosti, není možné, abychom třídy přesunuli jen do zateplených prostor. Jsme úplně plní,“ popisuje Pažoutová.

Pokud od nového roku budou energie příliš drahé, pomoct by mohlo i město. „Předpokládám, že bude řešit zateplení, solární panely a podobné projekty. Bude se to muset řešit, protože spotřeby jsou velké,“ říká Pažoutová.

Do začátku topné sezony však školy nestihnou komplexně zateplit ani instalovat fotovoltaiku. „Co se týká obcí, všechny hledají nějaká chytrá řešení, což nejsou věci, které stihnete během měsíce. Pro letošní rok už je to passé,“ uvádí Dočkalová.

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) však nehrozí, že by se kvůli drahým energiím například vyhlašovaly mimořádné prázdniny. „Nepředpokládáme, a nemáme ani žádné signály, že by se zřizovatelé škol chystali na vytápění či jiných energiích šetřit tak, aby to vedlo k jakémukoliv omezení školní výuky,“ sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová.