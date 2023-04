Smaž si TikTok, nebo „budeme zlí“: Jak reagovat na pokyn šéfa, když přijde

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) považuje oblíbenou čínskou aplikaci TikTok za bezpečnostní hrozbu. Firmy i občané by ji tak podle něj měli přestat používat. Znamená to, že když člověk aplikaci používá a jeho šéf mu ji nakáže smazat, tak ho musí bezpodmínečně poslechnout?

„Je třeba důsledně rozlišovat mezi pracovními prostředky ve vlastnictví zaměstnavatele, tedy pracovními prostředky zaměstnance (neboli služebními zařízeními), a osobními zařízeními zaměstnance. Pro služební zařízení platí, že je zaměstnanec smí užívat pro svou osobní potřebu pouze se souhlasem zaměstnavatele, a je proto v zásadě možné a zcela v souladu s právem, aby zaměstnavatel určoval, jaké aplikace zaměstnanec smí mít na služebním zařízení nainstalovány,“ říká advokát KPMG Legal Ladislav Karas.

Zaměstnavatel je tak podle Karase oprávněn u takových zařízení kontrolovat, zda zaměstnanci pravidla užívání dodržují. Naopak u osobních mobilních telefonů či počítačů zaměstnanců takové právo nemá, protože ochrana soukromí zaměstnance je podle něj „postavena výše“ než právo zaměstnavatele na jeho kontrolu. Zaměstnancům tak může pouze doporučit, co by měli dělat.

Jaké povinnosti se však vztahují na majitele soukromých zařízení, která používají také k práci? Podle Karase v takovém případě zákon předpokládá, že se zaměstnanec i pracovník individuálně dohodnou či budou pravidla stanovena ve vnitřním předpisu či jednostranném písemném určení.

Co je TikTok Čínská sociální síť TikTok na sdílení a sledování krátkých videí budí emoce. Mobilní aplikace, kterou po světě používají stovky milionů lidí, podle odborníků shromažďuje data o uživatelích. Před jejím používáním na zařízeních, která mají přístup do kritické infrastruktury, varoval například tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). K omezení aplikace přistoupila například Evropská komise či Kanada nebo Dánsko. Zvědavý čínský TikTok rozdělil české firmy

„S takovými podmínkami zaměstnanec sice souhlasit nemusí, nicméně v takovém případě není oprávněn toto zařízení používat pro pracovní účely,“ dodává advokát KPMG Legal.

Hlavně nezpůsobit škodu

Podle Viktora Kubuše, který pracuje jako advokát v poradenské skupině V4 Group, se však může stát, že pravidla využívání soukromých zařízení nastavena mezi oběma stranami nejsou. I tak je však pracovník povinen postupovat tak, aby nevznikla zaměstnavateli škoda.

„Je nutno vzít v potaz rizika spojená s používáním určitého druhu softwaru. Některé aplikace můžou získávat údaje ze zařízení, na němž jsou nainstalovány, například údaje o konfiguraci wifi nebo geolokační údaje. Používá-li tedy zaměstnanec takovéto aplikace a je zároveň napojen na síť zaměstnavatele, může tímto zaměstnavatele vystavit riziku zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě nebo vzniku škody,“ upozorňuje Kubuš.

Pokud by k tomu došlo, může podle něj zaměstnanci hrozit v krajním případě i výpověď nebo okamžité rozvázání pracovního poměru a také náhrada škody. „Záležet však bude na všech okolnostech konkrétního případu,“ dodává advokát V4 Group.

Posuzovalo by se například to, zda zaměstnanec porušil zákaz jednou, zda i po výtce v takovém jednání pokračoval nebo jak vysoká škoda zaměstnavateli vznikla. A důležité by bylo například i to, zda by pracoval pro společnost, která je součástí kritické infrastruktury (státní úřady, ale i banky, nemocnice či třeba školy). Tam by bylo provinění větší než u firem, které její součástí nejsou.

Iva Bilinská, advokátka z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr, však upozorňuje také na to, že než by zaměstnavatel mohl přistoupit k uplatňování sankcí vůči svým lidem, musel by zákaz využívání TikToku či jiné aplikace zakotvit v příslušném vnitřním předpisu.

„Kromě samotného zákazu dané aplikace musí vnitřní předpis obsahovat i případná pravidla pro kontrolu. Zaměstnance pak zaměstnavatel musí s novými pravidly seznámit. Omezení rizikových aplikací by měl zaměstnavatel také odůvodnit,“ říká Bilinská.

David Šupej, advokát z kanceláře Sedlakova Legal, však upozorňuje také na to, že musí jít o direktivní zákaz, aby jej bylo možné vymáhat. „Pokud jde o doporučení, tak kdyby to zůstalo jen v nějaké rovině ‚přátelské žádosti‘ (bylo by lepší, kdybyste to na těch telefonech neměli), tak to je vůči soukromým zařízením zaměstnanců nevymahatelné,“ říká David Šupej.

Jak postupovat, když TikTok mazat nechci

Co má ale dělat zaměstnanec, který si nemusí aplikaci odinstalovat, protože například používá soukromý mobil jen pro své účely a nadřízený po něm přesto direktivně chce, aby si ji odinstaloval?

„V takové situaci je důležité zachovat chladnou hlavu, profesionalitu a respekt. Zůstat klidný a zdvořilý a nedat najevo svůj případný opodstatněný nesouhlas nebo frustraci příliš silně. Požádat nadřízeného o vysvětlení důvodů takového rozhodnutí a snažit se ho pochopit,“ říká Filip Hurda, ředitel společnosti Kogi CON, která se zaměřuje na nastavování správné firemní kultury v podnicích.

Hurda dále radí, jak by po takovém zákazu postupoval. „Při pravidelné zpětné vazbě (v případě, že ji se svým šéfem nemáte, tak doporučuji si o ni říct) se o tomto momentu s odstupem času pobavit a vysvětlit si, co vás na dané situaci nepotěšilo a co například mělo negativní vliv na výkon vaší práce. V případě, že bude tato zpětná vazba myšlena rozvojově a ne ofenzivně, bude v naprosté většině případů pozitivně brána v potaz,“ je přesvědčen šéf Kogi CON.

Pokud by pak byl manažer při direktivním zákazu arogantní a nebyl ochoten situaci jakkoliv řešit, je dobré se o problému zmínit například při vyplňování zaměstnaneckých průzkumů.

„Většina firem také disponuje takzvanými zaměstnaneckými ombudsmany a na ně je možné se obrátit. Jestliže neexistují, tak bych dotaz, jak danou situaci řešit, směroval na personální oddělení. Při absenci pozitivní odezvy může následovat eskalace k nadřízenému svého manažera, ale tam je již nutné být připraven na konsekvence z toho vyplývající,“ konstatuje Hurda.

Obecně je podle něj dobré v momentech rozdílných názorů nechat odeznít emoce. V případě TikToku objektivně zhodnotit, jestli a jak důležité pro člověka využívání dané aplikace je, či není. V případě, že je, tak proaktivně hledat a nabízet řešení, i když se to může zdát složité.