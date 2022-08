Stát změnil scénář pro plynové krize

Jako první by nedostatek plynu dopadl na podniky, které umí přejít na jiné palivo. Pak by následovaly další provozy podle své spotřeby.

Kromě toho upravuje vyhláška také to, jakým způsobem nahlíží zákon na elektrárny, které nevyrábí elektřinu nebo teplo z plynu. Pokud jsou totiž takové podniky provozovány ve veřejném zájmu nebo pokud by jejich vyřazení mohlo představovat riziko pro celkové fungování elektrizační soustavy nebo soustavy zásobovaní tepla, budou zařazené do skupiny F. K jejich odpojení by došlo tedy až v poslední řadě společně s domácnostmi. Do poslední skupiny jsou nově zařazeny také podniky vyrábějící léky nebo léčiva.