Ve světě televizní reklamy padne nový rekord

Není proto divu, že se do vysílacího času akce mnoho velkých a známých značek snaží protlačit své reklamy a televizní spoty. Není to však zadarmo…

Část toho, co dělá vysílací čas Super Bowlu tak lukrativním, je samozřejmě kromě množství diváků i množství reklam, které se do tohoto okna vejdou.

Rok 1984 se zase zapsal do historie reklamy a IT reklamou na Macintosh z dílny Applu. Reklamní spot odkazoval na slavné dystopické dílo George Orwella 1984. Dnešní IT gigant za ni tehdy utratil milion dolarů, protože se potřeboval dostat do širšího povědomí.