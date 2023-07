Tesla hlásí rekordní tržby. Den jí pokazil hranatý Cybertruck

„I nadále plánujeme v letošním roce dodat 1,8 milionu vozů, ale očekáváme, že výroba ve třetím čtvrtletí bude trochu nižší, protože plánujeme letní odstávky kvůli modernizaci mnoha továren,“ uvedl Musk podle zpravodajské CNBC. Akcie na to reagovaly poklesem kolem čtyř procent.

Musk také oznámil investici přes jednu miliardu dolarů do Teslou vyvíjeného superpočítače Dojo do konce tohoto roku. Superpočítač by měl sloužit ke zpracovávání dat a trénování umělé inteligence, která má být využívána systémy autonomního řízení.