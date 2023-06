Tuny bylin uživí rodinu. Oceněná ekofarma byla před zavřením

Rodinnou farmu Květomluva zvolil svaz Pro-Bio ekologickou farmou roku 2023. „Je to příběh úžasných lidí, kteří to s ekologií myslí vážně, dělají to srdcem a díky tomu mění svět kolem sebe k lepšímu,“ říká manažerka svazu Kateřina Urbánková.

„Loni to bylo psychicky a fyzicky hodně náročné. Vážně jsme zvažovali, že to zavřeme,“ líčí dramatické chvíle Radek Fryzelka, který se s ženou do pěstování bylinek a zeleniny pustil v roce 2015. Naučili se to společně na ekologické farmě v Norsku.