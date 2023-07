Twitter hrozí Metě žalobou. Musk ji viní z podvodu

Jeden z bývalých vysoce postavených zaměstnanců Twitteru agentuře Reuters řekl , že si není vědom žádného bývalého zaměstnance, který by pracoval na projektu Threads, ani žádného vysoce postaveného zaměstnance, který by v Metě vůbec působil.

Competition is fine, cheating is not

Hned několik analytiků napříč Wall Street zlepšilo svůj výhled pro akcie Meta v prvních hodinách po uvedení konkurenční platformy. Podle odborníků může Zuckerbergova firma dále nabobtnat na hodnotě, a to i přes to, že samotná sociální síť Threads zatím nemá příliš mnoho vyhlídek, co se týče příjmů.

Například analytik společnosti CFRA Angelo Zino ve čtvrtek zvýšil svůj cenový cíl pro Meta z 300 na 350 dolarů. To znamená téměř pětinový nárůst akcií oproti aktuální ceně. Tržní hodnota Mety by tím mohla vyšplhat ze 750 miliard dolarů na více než 900 miliard dolarů, tedy na téměř 20 bilionů korun.

Přihlášení do Threads je možné přes sociální síť Instagram. Právě to je podle listu Wall Street Journal „strategický manévr, který může aplikaci pomoci rychle získat popularitu“. Instagram má totiž měsíčně přes dvě miliardy aktivních uživatelů, zatímco Twitter kolem 364 milionů. Pokud by tedy novou síť, jejíž název se dá česky přeložit jako „Vlákna“, začal používat alespoň zlomek uživatelů Instagramu, mohla by se rychle rozrůst.