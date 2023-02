Velké a malé banky se přou o dluhy i zisk z Bankovní identity

Těchto devět akcionářů se však postupně dostalo do velkého sporu o to, kdo se bude podílet na financování provozu firmy Bankovní identita a také jak se budou dělit poplatky za digitální ověřování identity zákazníků.

„Pokud by teoreticky došlo ke změně a firma Bankovní identita by inkasovala celou částku za ověření klienta, dostala by se do zisku, který by musel být ve formě dividend vyplácen jednotlivým akcionářům/bankám. Jenže stávající akcionářská struktura nereflektuje tržní podíly jednotlivých bank, respektive podíl klientů, které skrze BankID ověří,“ říká manažer jedné tuzemské banky, který si nepřál zveřejnit jméno.