Velké čištění solárního trhu nepřežije pětina firem, říká výrobce z Dražic

„Neustojí to pětina firem,“ říká o napětí na českém solárním trhu Luboš Vrbata ze společnosti DZD Solar. „Nedá se vyloučit, že přijde další kauza Malina (fotovoltaická firma, která se dostala do insolvence – pozn. red.). Trh prožil loni obrovský boom a dostaly se na něj i firmy vzniklé za účelem rychlého a velkého zisku. Na druhou stranu firmy neznalé toho prostředí mohou velice rychle narazit, což se v ČR bohužel stalo,“ popsal v Agendě SZ Byznys.

„Každé takové očištění ukáže, na které firmy se lze spolehnout. Na druhou stranu je to za cenu negativního obrazu pro fotovoltaiku,“ uvedl.

Trh podle něj ani přes špatné zprávy dramaticky neklesá. „Když se podíváme na dotační titul Nová zelená úsporám, tak číslo je stále čtyři až pět tisíc žádostí měsíčně, což je stále výrazně více než před dvěma lety.“ Lidem, kteří o domácí solární elektrárně uvažují, doporučuje vybírat pečlivě a firmy si prověřovat. „Nespolehlivý obchodník vám naslibuje solární panely na jakýkoli dřevník, až technik na místě zjistí, že střecha to nemá šanci unést,“ uvedl Luboš Vrbata.

Jak dlouho se nyní čeká na připojení do sítě? Chybí komponenty nebo mají firmy konečně plné sklady? A co by se stalo poté, kdyby stát sáhl na provozní dotace solárních parků?