Vyrábí grafické karty a bohatne rychleji než majitel Facebooku

Růst hodnoty společnosti Nvidia nezastavil ani 20procentní propad v Číně, který se odehrál v posledním fiskálním roce a který způsobil americký zákaz prodeje high-tech zboží do Číny. Podle odhadů by to firmu mohlo připravit o 400 milionů dolarů za čtvrtletí.

„Omezení ze strany Číny budou v dlouhodobém horizontu větším problémem, ale v letošním roce je boom umělé inteligence více než kompenzuje,“ komentuje pro agenturu Bloomberg Chris Miller, autor knihy Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology.