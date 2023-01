Zastavení plateb od Gazpromu Česko neohrozí. Finanční situaci v Net4Gas ano

Do Česka už téměř žádný ruský plyn neteče, takže by současná situace dodávky suroviny neměla zásadně ovlivnit. „Z hlediska bezpečnosti zásobování plynem to pro nás neznamená nic. Občas k nám nějaký ruský plyn přes Lanžhot přiteče, ale to jsou minimální objemy,“ říká analytik společnosti ENA a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.