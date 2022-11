Zkrachovalí advokáti nastoupili na O2, žádají po ní čtvrt miliardy za exekuce

Zbankrotovaná advokátní kancelář Kubištová & Co. se na telekomunikační společnosti O2 domáhá zaplacení 280 milionů korun. Samotní právníci dluží věřitelům půl miliardy. Zároveň tvrdí, že mají na peníze od O2 nárok na základě historické smlouvy, podle které měli pro O2 vymáhat peníze od neplatičů. Operátor ale jejich nárok neuznává.

„Poslední vývoj kolem advokátní kanceláře Kubištová & Co je pravděpodobně jeden z nejabsurdnějších v české právní historii. Advokátní kancelář si sama a neznámo jak, vytvoří astronomické dluhy a pak se snaží zahojit na klientovi, kterému vyúčtuje success fee (odměna za úspěch - pozn. red.), aniž se dostavil úspěch. Ze zákona naštěstí zaniklo této kanceláři právo výkonu advokacie a nevýtěžné exekuce budou zastaveny,“ sdělil Michal Krejčík, manažer O2.

V podobném duchu se operátor vyjadřoval také ve svých reakcích zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

„Vyjádření O2 Czech Republic není pro dlužníka (Kubištová & Co. - pozn red.) překvapivé. Je to největší dlužník dlužníka, tedy učiní vše, aby se bránil uplatnění pohledávek v dlužníkem tvrzeném rozsahu. Dlužník připouští, že pohledávky za O2 jsou skutečně obrovské, ale plně odpovídají rozsahu portfolia dlužníkem spravovaných pohledávek,“ uvedl ve vyjádření zaslaném do insolvenčního rejstříku advokát Jaroslav Jankrle, společník Kubištová & Co.

Na dění v advokátní kanceláři Kubištová & Co. upozornily Seznam Zprávy nedávno. Po firmě s půl miliardovým dluhem zbyla z dohledatelného majetku kromě několika málo dalších položek už jen luxusní auta. Je mezi nimi ale závodní Alfa Romeo 156, Porsche 911 - kabriolet, jedno ferrari a jedno luxusní bentley. Plus tři mercedesy (bez upřesnění modelu), Porsche Cayenne, BMW třídy X6, dvě Hondy Accord, Volkswagen Multivan, dvě octavie a čtyřkolka, u níž rovněž chybí bližší označení.

Zakázka pro státní firmu

Firma Kubištová & Co. začala pracovat pro telekomunikační firmu v roce 2004. Právní kancelář se v té době ještě jmenovala Chase Pullman, přestože nikdo toho jména ve společnosti nepracoval. Lukrativní zakázku na vymáhání peněz od neplatičů získala kancelář v době, kdy většinovým vlastníkem Českého Telecomu byl ještě stát. Španělská Telefónica koupila státní podíl ve společnosti až v roce 2005.

V září poslala advokátní kancelář Kubištová & Co. sama sebe do insolvence s návrhem na prohlášení konkurzu. Insolvenčnímu řízení ovšem čelí již od dubna 2021. Firmě došly peníze na provoz. Kancelář přitom od roku 2004 dlouhodobě vydělávala hlavně díky vymáhání peněz od neplatičů operátora O2 a jeho předchůdců.

„Dlužník souhlasí s tím, že se nachází v úpadku. Reorganizační plán se dlužníkovi nepodařilo prosadit u věřitelů,“ uvedla Kubištová & Co. v insolvenčním návrhu. Jen bankám a dalším finančním institucím dluží přes čtvrt miliardy korun. Celkové závazky převyšují 500 milionů.

Zároveň však advokátní kancelář po svém bývalém klientovi O2 vymáhá více než 280 milionů korun. Kubištová & Co. kromě této údajné pohledávky již žádné cennější aktivum v přehledu svého majetku neuvádí. O2 pohledávku neuznává a podle operátora je vymyšlená.

Kubištová & Co. nedostává od O2 nové neplatičské případy od roku 2014. Tehdy se změnila zákonná úprava advokátních tarifů. To znamenalo výrazné snížení odměn inkasovaných advokáty právě například z exekucí. V době ukončení mandátní smlouvy s operátorem ale měla advokátní kancelář v řešení ještě zhruba 26 tisíc neukončených exekucí.

Nevýnosné exekuce

Jejich výtěžnost je však nejistá. Od 1. ledna 2023 se totiž začnou zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce pro nemajetnost dlužníků. U exekucí s jistinou do 1500 korun to nastalo už letos. Nárok na odměnu advokáta u takto zastavených exekucí nevznikne.

„Tedy je evidentní, že v relativně krátkém výhledu dojde k zastavení více než 24 tisíc exekucí, ve kterých advokátní kancelář zastupovala společnost O2, a to bez vyhlídky na to, že by v těchto řízeních vznikl dlužníkovi nárok na odměnu,“ sdělil operátor ve zveřejněném vyjádření zaslaném soudu.

Kubištová & Co. přesto po O2 vymáhá zmíněných 280 milionů korun. Tvrdí, že podle smlouvy má nárok na odměnu i v situaci, pokud dojde k ukončení smlouvy a zároveň k tomuto datu nebudou ukončené všechny exekuce.

Za dobu své existence podle publikovaných účetních závěrek kancelář stabilně vydělávala. V součtu měla do roku 2018 čistý zisk bezmála půl miliardy korun. Podle údajů v účetních závěrkách si zisky společníci zpravidla hned převáděli k sobě. Zajímavostí však je, že navzdory ziskům měla kancelář vysoké závazky vůči bankám. Tyto bankovní úvěry firma jistila budoucími příjmy z exekucí.

Po ukončení spolupráce O2 a kanceláře Kubištová & Co. v roce 2014 se příjmy advokátů začaly tenčit, ale dluhy vůči bankám nikoliv. V roce 2020 tak už financující instituce znervózněly. Začaly se obracet na O2 a domáhaly se realizace zástavního práva vůči výnosům z exekucí.

„Valná většina stále běžících exekucí byla však v tu dobu již nevýtěžná, tudíž v nich nárok na odměnu v podobě vymožených nákladů právního zastoupení dlužníkovi nevznikl a již nikdy nevznikne. Poměrně malé platby zástavním věřitelům z dobíhajících exekucí tedy nemohly pokrýt závazky dlužníka vůči těmto zástavním věřitelům,“ uvedla O2 ve zveřejněném dopisu zaslaném insolvenčnímu soudu.

Nespolehlivý plátce

Případ navíc ovlivnilo další zpřísnění zákonných podmínek pro výkon exekucí. „Tedy je evidentní, že v relativně krátkém výhledu dojde k zastavení více než 24 tisíc exekucí, ve kterých advokátní kancelář zastupovala společnost O2, a to bez vyhlídky na to, že by v těchto řízeních vznikl dlužníkovi nárok na odměnu,“ doplnil operátor ve vyjádření zaslaném soudu.

Banky nejsou jediným věřitelem kanceláře Kubištová & Co. Společnost dluží rovněž státu. Podle databáze Ministerstva financí je kancelář Kubištová & Co. od letošního 15. března registrována jako nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty.