Bývalí majitelé Fincentra vyhráli arbitráž se Swiss Life o miliony eur

Poté se však stalo něco, co Švýcaři nečekali. Zhruba 800 poradců z Fincentra odešlo do nově založené konkurenční firmy 4fin. Odůvodnili to střetem firemních kultur, kdy se poradci nechtěli vzdát svého klientského kmene, který si vybudovali. Naopak Swiss Life obvinil bývalé manažery Fincentra v čele s exmajitelem Nejedlým z předem připraveného komplotu.