Zadlužený Fair Credit převedl podíl ve firmě s licencí ČNB mimo skupinu

Většinový podíl v poskytovateli vysoko úročených spotřebitelských půjček Fair Credit Czech se dostal mimo skupinu Fair Credit. Společnost Fair Credit Czech je ale důležitá kvůli tomu, že jako jediná z holdingu má licenci České národní banky pro poskytování nebankovních půjček. Zároveň to podle představitelů Fair Creditu měla být také nejzdravější část skupiny. Ostatní části holdingu se totiž potýkají s velkými dluhy. První společnost ze skupiny na sebe v úterý podala insolvenční návrh.

Koho myslí vlastníkem, není z odpovědi jednatele zřejmé. Až dosud Fair Credit Czech vlastnila firma Concord Financial Holding zastřešující celou skupinu Fair Credit. Jejím většinovým akcionářem byl podle vlastního sdělení ještě v září byznysmen Martin Nejedlý. Ten se k transakci s Fair Credit Czech nevyjádřil.

Novým majitelem podílu ve výši 85 procent ve Fair Credit Czech se ale nyní stala brněnská firma Ekonprofi podnikatele Michala Štronera. Zbývajících 15 procent nadále drží společnost Concord Financial Holding. Firma Ekonprofi se zabývá byznysem s pohledávkami.

„Akvizice společnosti Fair Credit Czech zapadá do naší dlouhodobé koncepce. Transakce byla dokončena v uplynulých týdnech. Insolvence společnost v žádném případě nehrozí. FCC je stabilní, prosperující společnost a jakékoliv podobné úvahy jsou nepravdivé,“ sdělil nový většinový majitel Fair Credit Czech Štroner z Ekonprofi. Zároveň dodal, že v nadcházejících dnech bude pracovat na řešení splacení závazků firmy. „Naším cílem je společnost rozvíjet, výrazně navýšit objem poskytovaných půjček a rozšířit portfolio nabízených služeb,“ doplnil Štroner. Cenu transakce žádná ze stran nekomentovala.

Změna ve skladbě majitelů Fair Credit Czech byla v obchodním rejstříku zapsána v pondělí. Tedy ve stejný den, kdy jiná část skupiny Fair Credit International na sebe podávala insolvenční návrh. A to těsně poté, co se firma přejmenovala na Cepo Green3 a přestěhovala své sídlo do paneláku v Praze Hostivaři. Na problémy skupiny Fair Credit upozornila redakce SZ Byznys již v září.