Zrušení účtu se změnilo v past. Drahá zkušenost z bankovní aplikace

Přesvědčil se o tom klient Fio banky Petr Polák (identitu klienta redakce zná, jméno však bylo změněno). Je to zkušený IT pracovník, dříve dokonce pracoval v bance. Přestože je občanem České republiky, měl účty rovněž ve slovenské části Fio banky. Hlavní účet si vedl v eurech a k němu si založil ještě takzvaný podúčet vedený v korunách. Ten sloužil jako spořicí účet.

„Zhruba po týdnu zavolal někdo z banky, a to, co mi řekl, mne doslova šokovalo. Prý si mám opět převést eura na koruny a oni zváží nějakou kompenzaci za tuto moji ztrátu,“ uvedl Polák.

O jednoduchém vrácení celé transakce zpět nechtěla Fio banka ani slyšet. „Pokud by banka plošně umožnila provádění požadovaného typu operací, vedlo by to s největší pravděpodobností ke spekulativnímu jednání jejích klientů a bance by tak vznikaly nemalé škody,“ uvedla Fio banka v rámci tohoto případu v jednom z dokumentů, které redakce pročetla.