Marže prodejců klesla mírně u benzínu, více u nafty. Regulaci ale stát nechystá

Indikativní marže u nafty se snížila na 3,60 Kč na litr z červencových 5,30 Kč na litr. Je tak pod úrovní srpna loňského roku, kdy činila 3,90 Kč na litr. U benzinu sice indikativní marže poklesla na 4,80 Kč na litr z červencových 5,60 Kč na litr, loňskému srpnovému průměru tři Kč na litr se ale zatím nepřiblížila. Dnes to sdělil mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Ministerstvo podle něj nyní nepřistoupí k cenové regulaci.

Vedle kontroly marží vláda v důsledku zdražování paliv, jejichž ceny začaly růst na přelomu února a března po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, přijala i další opatření. Rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, u dieselu toto snížení prodloužila do konce příštího roku.