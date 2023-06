Příběh česko-slovenského kapitalismu. Patrik Tkáč slaví 50 let

Středobodem podnikání skupiny J&T už tehdy byla J&T Banka, kterou začali budovat v roce 1998. Vznikla na základě Podnikatelské banky, jež skončila v nucené správě a pod vedením Tkáčova otce Jozefa se přeměnila v banku zaměřenou na zámožnější klientelu. Současně J&T pronikala do dalších oborů, zejména do realit, hoteliérství a cestovního ruchu či médií.

Je to i příběh nejúspěšnějšího odchovance rodiny J&T, jímž je Daniel Křetínský. Z analytika se velmi brzy stal partnerem a v roce 2009 při formování Energetického a průmyslového holdingu (EPH) získal dvacetiprocentní podíl. V nově vytvořené entitě vlastnila J&T čtyřicet procent a za šest miliard korun čtyřicet procent koupila PPF Group Petra Kellnera. Byla to doba po velké recesi ve Spojených státech, kdy začínala dluhová krize v Evropě, a nikdo tehdy nevěděl, jak dlouhá bude stagnace.

„Jednali jsme preventivně a díkybohu za to partnerství a za to, že nás všechny donutilo zorganizovat kolem EPH strukturu. Tehdy nám došlo, že toto je cesta, jak vyrobit větší přidanou hodnotu, protože tato institucionalizace otevřela možnost čerpání laciných západních peněz. To byl základ velkého úspěchu, což velice rychle pochopili ostatní, jako Radek Vítek nebo pan Komárek,“ komentoval krok Tkáč v rozhovoru pro Forbes na podzim minulého roku.

Jednoznačně neúspěšnějším členem „rodiny“ je zmíněný Daniel Křetínský, který ovládá skupinu EPH, kde je Patrik Tkáč menšinovým akcionářem. EPH investuje kromě energetiky do veřejně obchodovaných firem v zahraničí a dávno přesáhla hranice Česka či Slovenska. Je to evropská skupina, která má v Tkáčově portfoliu zdaleka největší hodnotu.

Příští rok to bude od vzniku skupiny J&T třicet let. Tkáč patří k nejbohatším byznysmenům v československém prostoru. „Postupoval tvrdě, ale vždy dodržel slovo a nikoho nepodvedl. Na trhu má dobrou pověst,“ komentoval Tkáče jeden z jeho partnerů, který si nepřál být jmenován.

Skupina dál financuje projekty a aktivity bližší i vzdálenější „rodiny“, z nichž většina se nachází v Česku a na Slovensku. To je i její největší devízou. „(Zahraniční společnosti, pozn. red.) tady peníze reinvestují, jen pokud je to nejracionálnější postup. Naopak my máme přirozený kód reinvestovat doma a jsme připraveni vynakládat peníze i v případech, kdy je to racionálně velmi sporné. Jsme prostě loajální slovenský a český kapitál,“ říká Tkáč.