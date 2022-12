Nejste perspektivní, energii budeme vyvážet novým partnerům, vzkázal Putin EU

„Evropská unie v podstatě dál spotřebovává naše zboží a služby, ale zadržuje toky mířící opačným směrem (do Ruska). Tak nevyvážená situace nemůže pokračovat věčně. Co máme dělat? Budeme hledat jiné, perspektivnější partnery v aktivně rostoucích regionech světové ekonomiky. To je Asie, Blízký východ, Latinská Amerika, Afrika. Právě na trhy spřátelených zemí přeorientujeme dodávky ruských energetických zdrojů,“ prohlásil ruský prezident během jednání své rady pro strategický rozvoj a národní projekty.