Nejvíce zlevnila rostlinná výroba. Zelenina přesto zdražila o skoro 100 procent

Ceny zemědělských výrobců se v dubnu meziročně zvýšily pouze mírně a to o 0,1 %. To je výrazně mírnější nárůst na rozdíl od března, kdy ceny zemědělských výrobců vzrostly o 11,6 %. Aktuální čísla zveřejnil Český statistický úřad. Ceny výrobců jsou důležité i pro koncového zákazníka, protože se ve výsledku promítají do cenovek na pultech obchodů.