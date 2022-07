Německo poprvé od roku 1991 více zboží dovezlo než vyvezlo

Export z Německa se v květnu oproti předchozímu měsíci snížil o půl procenta na 125,8 miliardy eur. Analytici dotazovaní agenturou Reuters přitom čekali, že vzroste o 0,9 procenta. Vývoz do unijních zemí se oproti dubnu 2022 snížil o 2,8 procenta.

Pokles vývozu by neměl být přeceňován, řekl hlavní ekonom VP Bank Thomas Gitzel. „Počet negativních zpráv však roste, a střízlivý pohled na čísla zanechává nepříjemný pocit,“ prohlásil nicméně.

Nejvíce německého exportu směřovalo v květnu do Spojených států, kam bylo meziměsíčně vyvezeno o 5,7 procenta více zboží v hodnotě 13,4 miliardy eur. Vývoz z Německa do Ruska se v květnu oproti předchozímu měsíci zvýšil o 29,4 procenta na jednu miliardu eur. V březnu se v důsledku přísných západních sankcí vůči Moskvě za její invazi na Ukrajinu propadl německý export do této země o 60 procent a v dubnu o 9,9 procenta.