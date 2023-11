Německý strop na energie se třese. Dostal ránu od ústavních soudců

Mimořádné pozastavení výdajů ministerstvem financí, které je reakcí na rozhodnutí soudu, prohloubilo rozpočtovou krizi v Německu. Verdikt například ohrožuje i budoucnost regulovaných cen elektřiny a plynu, což by v důsledku znamenalo zdražení pro odběratele. Na rozhlasové stanici Deutschlandfunk to uvedl spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Podle zástupce německého ministra hospodářství visí otazník i nad dotacemi továrnám na čipy.

Peníze, 60 miliard eur, které mohly být investovány do klimatického fondu, byly součástí německého rozpočtu na rok 2021 určeného na řešení důsledků pandemie covidu-19, nakonec ale nebyly využity. Vláda Olafa Scholze se proto rozhodla sumu převést do klimatického fondu, což ale opoziční konzervativní unie CDU/CSU zažalovala, neboť to považovala za obcházení dluhové brzdy. A soud jí dal za pravdu, když převod financí označil za neplatný, protože byl v rozporu s německou ústavou.