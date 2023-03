Budeme závislí na čínské oceli stejně, jako jsme byli na ruském plynu?

Od roku 2007 se produkce oceli v Číně zdvojnásobila a v Evropské unii produkce o pár desítek procent naopak klesla. Aktuálně Čína vyprodukuje více než 50 % celé světové oceli, což je obrovská dominance. V roce 2022 Čína vyprodukovala cca 980 000 tun oceli. Propast mezi Čínou a ostatními zeměmi je opravdu velká. Obecně jde vidět, že v Evropě nové ocelárny příliš nevznikají. Pokud dochází k nějakým transakcím, tak jsou to spíše velké holdingy kupující už fungující ocelárny, které například renovují. Zatímco v Číně se staví ocelárny nové. Rozhodně zde tedy do budoucna hrozí závislost na oceli ze zahraničí. Tento trend je jednoznačný.

Určitě nám může hrozit závislost na oceli z Číny, pokud se s tím něco nebude dlouhodobě dělat, na druhou stranu aktuálně je evropských zdrojů oceli dostatek a je odkud brát. Dokonce i přesto, že je evropská ocel dražší než například čínská, je ve využití rozhodně preferovaná a vlastně se moc nesetkáváme, minimálně v ČR, že by se zde „levná“ ocel využívala. Ono to není vždy jen o ceně, jelikož ocel z Číny či jiných „levných“ zemí má jiné normy a není tedy pro některé výrobky použitelná.

Aktuálně stojí produkce oceli za čtyři procenta emisí v Evropě a za devět procent celosvětově. To je skutečně výrazný podíl. Jeden ze způsobu, jak se toto dá vyřešit, je ale například ocelárna postavená na vodíkové technologii. Výhodou je, že tato technologie je již dobře známá a probádaná. Zásadní problém však je, že výroba oceli pomocí vodíku zvýší cenu cca o třetinu, což není málo. Pří masivním využití této technologie by se ale cena měla časem srovnat. Zavedení takové technologie potřebuje své pionýry, které si ale stále hledá. Přeci jen postavit vodíkovou ocelárnu něco stojí. Takže určitě by byla namístě státní podpora této technologie ve formě dotace na investice. Mohlo by to být zajímavější než daňové úlevy.