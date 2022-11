Cash Only: Fotbalový šampionát jako ukazatel ekonomického vývoje

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

„Můžeme si dokonce položit obecnější otázku: Je FIFA předstihový, nebo opožděný indikátor světové ekonomiky a stupně globalizace? Domnívám se, že průběh soutěže v následujících čtyřech týdnech a především to, kolik z nás bude zápasy sledovat, může být nejjasnějším prvotním indikátorem širšího významu letošního mistrovství světa. Soutěž je základem příjmů FIFA,“ napsal před pár dny pro Project Syndicate zmíněný O'Neill, který je celoživotním fanouškem Manchesteru United a v minulosti se pokoušel dát dohromady konsorcium na odkup klubu od rodiny Glazerových.

Příští šampionát v roce 2026 budou společně pořádat Kanada, Mexiko a Spojené státy. Bude tento návrat do tradičně hospodářsky silných států pokračovat?

„Zrychlení ekonomiky v posledních dvou desetiletích bylo jednoznačně důsledkem silnějšího růstu v rozvíjejících se zemích a shodovalo se s obdobím, kdy FIFA začala vybírat pořadatele mimo tradiční fotbalové mocnosti. V současné době to však vypadá, že by se tento trend mohl v naší dekádě zvrátit, i když do konce zbývá ještě osm let,“ tipuje O'Neill, který pro Goldman Sachs vydával rozsáhlé reporty o každém šampionátu.