Cash Only: Po razii v Xixoio je s českou tokenovou revolucí konec

Na druhou stranu ani do pátečního poledne policisté neobvinili žádnou konkrétní osobu z trestného činu. Nemusí to být definitivní, vyšetřování pokračuje a trvá podezření, že šéfové firmy zpronevěřili až půlmiliardový kapitál, který získali od skoro tří tisícovek investorů. Ale pro Xixoio to je nejspíš poslední rána. Policejní akce posílila pochyby a podezření, jež se kolem Watzkeho a jeho byznysu v posledních měsících kupily.

Firma sama se brání tvrzením, že její byznysmodel spočívající v tokenizaci firemních podílů policie „masivně nepochopila“. Nebudu nic předstírat, ani já ho moc nechápu. Omlouvám se poučenějším čtenářům, že se do tématu pouštím. Ale ta story je podle mě fascinující.

Sociální sítě jsou dnes plné jasných názorů lidí, kteří dopředu věděli, že je Xixoio podvod. U nás v redakci Xixoio nejlépe zná kolega Dan Novák, který s Watzkem před rokem pořídil unikátní rozhovor. Doporučuji se k němu vrátit, dokonale uzrál.

Podstatné ale je, že na rozdíl od spousty twitterových expertů nemá Dan ohledně poctivosti konání Richarda Watzkeho ani dnes jasno: „Vůbec netuším,“ odpověděl mi na otázku, zda v něm vidí spíš podvodníka, nebo vizionáře.

Je tu řada indicií, které pro hlavní tvář Xixoio nejsou lichotivé. Jak říká Dan, Watzke má neuvěřitelnou přesvědčovací schopnost, dokáže lidi strhnout svým charismatem, nepotřebuje tolik věcných argumentů – což je pro podvodníky a manipulátory klíčová vlastnost.

Řada lidí, kteří s ním před lety začínali Xixoio budovat, ho postupně opustila. Varovné jsou průtahy jeho projektu: Princip využití blockchainu k propojení bankovní, firemní a investorské scény Watzke a spol. poprvé představili na kryptobankovní konferenci v listopadu 2018. Slibovali internetovou revoluci, převrat ve způsobu financování firem, kompletní finanční infrastrukturu v digitálním světě.

Watzke tehdy sliboval, že se Xixoiu do roka podaří ztokenizovat první firmu z EU, do dvou let měly následovat desítky dalších. Po šesti letech byl výsledkem jediný token XIX vydaný samotným Xixoiem.

To všechno by nebylo zvlášť pozoruhodné, kdyby firma před rokem nerozjela bombastickou inzertní kampaň zaměřenou na laické investory. Tím se znemožnila. Fakticky přiznala, že není schopna získat kapitál od investičních profesionálů. Dokonce ani od specializovaných venture investorů, kteří vědomě vkládají peníze do riskantních projektů. Retailovou kampaní Watzke překročil hranice slušnosti a jeho firma ztratila na již tak nevalné důvěryhodnosti.

Podivný odér kolem Xixoia nedokázal na jaře rozptýlit ani populární influencer Radovan Vávra plánem na tokenizaci firmy SimpleCell. Pokus záhy skončil, Vávra ztratil na vlivu i pověsti a dnes se koupe v ostudě. Dnes je ovšem jasno: Po raziích a rozjezdu policejního šetření – ať už skončí jakkoliv – je s českou tokenovou revolucí konec.

Ale zpátky ke Xixoiu. Přes všechno, co o něm dnes víme, se pořád nedá vyloučit, že Richard Watzke není podvodník. Pořád může jít jen o oběť vlastní úpornosti a nekritické víry ve vítězství. A v téhle souvislosti připomínám, že jsou to právě úporní a nekritičtí vizionáři, kdo posouvá svět kupředu.

„Kdo počátkem 90. let věřil, že internet ovládne podnikání? Kdo věřil před koncem tisíciletí na vítězství digitální fotografie? Kdo před pár lety věřil, že k něčemu bude end-to-end encryption (šifrování při přenosu dat), což je dnes standardní funkce WhatsAppu a bankovních aplikací?“ říká náš redakční specialista na technologie Pavel Kasík.

Kdo dnes s jistotou vyloučí, že se ujme financování firem v digitálním světě, o kterém přesvědčoval Richard Watzke své investory? Já sice nerozumím kryptosvětu, ale vždycky budu fandit paličatým inovátorům.

Jistě, naprostá většina jejich nápadů skončí v propadlišti dějin. Ale i slepé uličky musí někdo prošlapat. Jen nesmí své sny dotahovat za peníze nepoučených investorů, kterým mažou med kolem huby a skrývají před nimi riziko.