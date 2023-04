Je veřejný dluh nutně špatný? Záleží, na co jsme si půjčili

Je veřejný dluh nutně špatný? Záleží, na co jsme si půjčili

Česko je zadlužené. To samo o sobě není až taková tragédie. Nebezpečné je, že si nepůjčuje na výdaje, které by mohly v budoucnu přinést peníze do rozpočtu, píše v komentáři ekonomický analytik Národní rozpočtové rady Daniel Bárta.