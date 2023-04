České penze rostou víc než jinde v EU. Přidáváme, i když na to nemáme

Francouzi jsou pobouřeni a v posledních týdnech také neváhají vyrazit demonstrovat do ulici. Nechtějí totiž za žádnou cenu připustit pozdější odchod do penze, jak nařizuje právě schválený zákon. Nová pravidla jsou přitom jedinou cestou, jak odvrátit kolaps systému.

Z tuzemského pohledu mají Francouzi luxusní starosti, protože se brání prodloužení věku odchodu do penze z 62 na 64 let. Proti tomu Češi akceptovali, že do řádné penze půjdou v pětašedesáti.