Komentář: Evropa znovu objevila kouzlo dlouhých smluv na plyn. Je to dobře

Během sotva dvou týdnů uzavřela katarská společnost QatarEnergy, odpovědná za export zkapalněného plynu, tři dlouhodobé smlouvy na dodávku LNG do evropských terminálů. Na této informaci by nebylo nic až tak výjimečného, pokud by dodávky nebyly zasmluvněny na dobu 27 let počínaje rokem 2026 a konče v roce 2053.