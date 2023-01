Osm vládních chyb v energetické krizi

Co ale dohodla Rada EU za českého předsednictví a Evropská komise? Že se počet emisních povolenek bude snižovat (a tím poroste jejich cena), a navíc se povolenky budou vztahovat i na další odvětví. Emise budou měřeny u dovážených produktů nebo při vytápění budov. Paradoxně se tedy označuje za úspěch prosazení naprostého opaku toho, co bylo slíbeno.

Odborníci přitom upozorňovali, že nejvhodnější pomocí by bylo nastavení příspěvků na bydlení tak, aby reflektovaly současný růst cen energií. Ale vláda na to nereagovala.

Samotné „kompromisní“ evropské řešení je předmětem žalob, například ze strany americké ropné společnosti Exxon Mobil, která si chce vynutit zrušení tohoto nařízení. Její argument je založen na tom, že EU svým rozhodnutím překročila své pravomoci. Je samozřejmé, že Unie by se neměla plést do daňové politiky.

Vláda si uvědomuje, že její situace je nelehká zejména vůči veřejně obchodované společnosti ČEZ. Proto bude pravděpodobně chtít tuto společnost rychle odkoupit ještě před první splátkou windfall tax, jinak budou hrozit arbitrážní žaloby minoritních akcionářů. To však bude pro vládu značně nákladné (viz níže chyba šestá).

Mimořádné daně mají vliv i na stabilitu podnikatelského prostředí. Jakýkoli zisk může být do budoucna určen jako „nadměrný“ pouhým politickým rozhodnutím. Takové daňové prostředí může vést k odchodu podnikatelů do stabilnějších zemí. U energetiky, která je značně podinvestovaným oborem, je to zvlášť velký problém. První firmou, která zatím ohlásila stěhování, byl holding EPH Daniela Křetínského, který hodlá přesunout svou firmu EP Commodities do blíže neurčeného „zahraničí“.