To, na co přišli letošní nobelisté za ekonomiku, mělo být už dávno v učebnicích

Musím se přiznat, že letošní volba komise ve mně na rozdíl od některých komentátorů žádný údiv nevzbuzuje. B. Bernanke přišel do Fedu jako ekonom, jehož práce ohledně Velké deprese 30. let minulého století byly v profesi široce známé. Model bankovnictví D. Diamonda a P. Dybviga (poprvé publikovaný v roce 1983) je pak už po desetiletí zmiňován jako jeden i z hlediska praxe nejvýznamnějších přínosů modernější teoretické mikroekonomie k pochopení fungování moderního kapitalismu a funkce centrálních bank v něm.

Na závěr už jen pro ty, kteří by se třeba chtěli s prací obou teoretiků seznámit. Začínat v tom s originálním textem od D. Diamonda a P. Dybviga je trochu zbytečné utrpení. Naopak text D. Diamonda z roku 2007 z časopisu Economic Quarterly obsahuje na 12 stránkách vše potřebné k pochopení analýzy, je jednoduchý a já ho vřele doporučuji. Vlastně tak moc nechápu, proč při stávajícím rozměru finančního sektoru a jeho významu pro moderní ekonomiky není už dávno součástí našich základních učebnic oboru. Třeba by to i pomohlo k tomu, že by se ani u nás ve veřejném prostoru někteří mí kolegové, či jedinci za ekonomy se považující, nedivili, kdo že to letos dostal ekonomickou nobelovku.