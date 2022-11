Zisky nahoru, inflace dolů. Hrátky s čísly mlží pravdu o české ekonomice

Tento viditelný nesoulad dobře dokumentuje zásadní vliv vládních opatření na inflaci. A tím nemyslím dnes často diskutované zastropování cen, tam každý chápe jeho budoucí vliv na optické snížení inflace. Jde totiž i o způsob, jakým se vládní podpora provádí, což se projevilo právě teď při implementaci před mnoha měsíci vymyšleného tzv. úsporného tarifu. Dnes už sice úsporný tarif nikoho moc nezajímá, protože vláda musela sáhnout k vyššímu kalibru ostřelování hrozící energetické chudoby, ale jeho efekt se projevil teď v inflaci. Pokud by vláda poslala peníze za úsporný tarif napřed občanovi, pak by šlo o transfer, který nemění velikost inflace. Jelikož v reálu peníze však doputovaly rovnou k distributorům, šlo z hlediska statistiky nikoliv o transfer, ale o snížení ceny.

Odběrateli energie – občanovi – je vlastně asi dost jedno, jestli peníze dostane a obratem je vydá za státem určenou věc nebo to stát za něj rovnou někomu pošle a on s tím nemá práci. Na druhou stranu, přestože, nebo právě proto, že je dopad na veřejné finance stejný, bez ohledu na to, jak se podpora administrativně řeší, tak by nám nemělo být jedno, zda se tak děje. Tedy zda se stále řeší jen následky a kompenzuje se na dluh jen proto, aby to příští rok dopadlo podobně, nebo se pracuje na řešení, které odstraní příčiny, že jakožto země s nadvýrobou elektrické energie čelíme – překvapivě a nepochopitelně – nejvyššímu růstu její ceny.