Pole už nebude dotační dojná kráva. Dostane ten, kdo se bude snažit

Mezi malými farmáři jsou ještě víc zvýhodněni ti skutečně nejmenší, s výměrou do 4 hektarů. Mohou čerpat hektarovou platbu pro malé zemědělce 7619 korun. Už však nemají nárok na základní platbu BISS, na redistributivní platbu, ani na dotaci za ekologická opatření. Nicméně vychází to pro ně asi o 400 korun výhodněji než prostý součet těchto tří dotací.

„Chtěli by, ale není možné mít část zvířat v ekologickém režimu a část nikoliv. Stejně tak je to s komoditami, jako je pšenice. V bio musí být všechno. Spousta těch, co o tom uvažovali, proto do toho nejdou. Největší problém je u skotu,“ říká Pícha ze Zemědělského svazu.