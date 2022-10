Snižte ceny, požádal Orbán ministra a šéfa centrální banky. Neřekl ale jak

V září inflace v Maďarsku vzrostla na 20,1 procenta z 15,6 procenta v srpnu. Je tak čtvrtá nejvyšší v EU. Ještě vyšší je v pobaltských státech Estonsku, Litvě a Lotyšsku, které jsou zároveň členy eurozóny. Viktor Orbán proto požádal ministra financí a guvernéra centrální banky aby zasáhli. Inflace by podle něj do konce příštího roku měla ideálně dosahovala jednociferných hodnot. Orbán to dnes řekl v pravidelném rozhovoru v rozhlasové stanici Kossuth. O tom, jak tohoto cíle dosáhnout, premiér ale nemluvil.