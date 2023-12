Stock: Lidé pijí stále méně alkoholu, trend ještě zesílí po zvýšení daně

„Zatím se to nezlomilo, lidé šetří, a to hodně. A v gastru ta role lihovin trochu upadá, protože lidé se rozmýšlejí, jestli tam vůbec půjdou, a spíše tam chodí na jídlo. A je vidět, že se to projevuje i v off-trade (prodeji mimo restaurace a hotely). V gastru je pokles dvouciferný, v off-trade to není tak výrazné, protože je vidět, že lidé si doma pořád lihoviny dopřávají,“ řekl Hejkal. „Loni bylo silné léto, spotřebitelé po covidu více utráceli, letos už se to ale kvůli šetření neopakovalo. Spousta konzumentů se přesunula z restaurací domů,“ uvedl. Stock věří v konec roku, kdy by se měly projevit firemní večírky, setkávání s přáteli a dárky.