The Times: Vlastník Royal Mail zvažuje nabídku koupit majitele Zásilkovny

V Česku známá přepravní společnost Zásilkovna, která poskytuje logistické služby pro internetové obchody, by mohla změnit majitele. O skupinu Packeta, do které Zásilkovna patří, má podle všeho zájem společnost International Distributions Services (IDS), která vlastní britskou poštu Royal Mail. Dala by za ni až 500 milionů eur (12,3 miliardy Kč), napsal dnes britský list The Times. IDS se k informacím listu odmítla vyjádřit.