V listopadu vyhlásilo 65 firem bankrot, o dva více než v říjnu

V listopadu bylo v Česku vyhlášeno 65 bankrotů firem, o dva více než v říjnu. Počet vyhlášených bankrotů podnikatelů meziměsíčně klesl o 14 na 426. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V listopadu bylo vyhlášeno také 1113 osobních bankrotů a podáno 1273 návrhů na ně. Je to sice o něco více než v říjnu, ale z dlouhodobého hlediska je to také pokles. Zatímco loni byl od začátku roku ke konci listopadu vyhlášen bankrot u 12 254 lidí, letos to bylo u 11 903 lidí, což je zhruba o tři procenta méně.