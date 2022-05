Vláda by podle Havlíčka měla odpustit poplatky za obnovitelné zdroje

Podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO) by zdražování energií mohlo vyřešit odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Řekl to v debatě o návrhu programu dnešní mimořádné schůze dolní komory ke čtveřici předloh hnutí ANO na plošnou pomoc kvůli růstu cen plynu, elektřiny a pohonných hmot. Vládní koalice s plošnou pomocí nesouhlasí, dává přednost adresné. Za tento postoj ji zkritizoval lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

Navrhovaná možnost odpuštění těchto poplatků by se podle Havlíčka nemusela týkat domácností s vysokými příjmy s vyšší spotřebou elektřiny. „Podporu mohou dostat jen ti, kteří budou mít určitou spotřebu,“ uvedl. Taková hranice by podle něj mohla být určena například průměrnou spotřebou.

Odpuštění poplatků by se ale nemuselo týkat pouze rodin, ale i firem. A odpuštěná částka by mohla podle něj být dokonce negativní, takže například z poplatku 1 000 korun by mohlo být odpuštěno 1 500 korun. První tisíc by byl odpuštěn z poplatků na obnovitelné zdroje, část převyšující onen poplatek by pak byl odpuštěn za „normální“ elektřinu. Takový systém podle něj již funguje v okolních zemích, například v Německu.